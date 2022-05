Video: Digitaal rondje Miami

Vandaag beleeft het nieuwe circuit in Miami zijn vuurdoop tijdens de eerste vrije trainingen. De baan is voor veel coureurs nog een enorm mysterie. De coureurs hebben wel de baan uitgeprobeerd op de simulator maar dat komt natuurlijk niet helemaal in de buurt van het echte werk.

Ook voor de fans is het circuit een grote onbekende. De Formule 1 is zich daarvan bewust en deelt dan ook de eerste beelden van een onboard-rondje over het circuit. Deze beelden zijn echter wel digitaal, het is namelijk een rondje in de gloednieuwe Formule 1-game die later dit jaar uitkomt.