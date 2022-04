"Vettel lacht om Red Bull-geruchten: "Niet waar"

Sebastian Vettel kent vooralsnog een opmerkelijk seizoen. De Duitse Aston Martin-coureur moest de eerste twee races van het seizoen missen door een coronabesmetting. In Australië sloeg hij een modderfiguur door meermaals te crashen, in Imola kwam hij dan weer goed voor de dag en pakte hij de nodige punten.

De toekomst van de viervoudig wereldkampioen is nog altijd redelijk ongewis. Het is immers nog maar de vraag of Vettel zijn gedroomde nieuwe successen wel bij Aston Martin kan boeken. Het geruchtencircuit kwam met een spectaculair verhaal waarin men Vettel in verband bracht met een terugkeer naar Red Bull Racing. Bij het Oostenrijkse team pakte Vettel immers al zijn wereldtitels. Volgens de geruchten zou hij zelfs al thee hebben gedronken met Red Bull-teambaas Christian Horner.

Onzin

De Duitse coureur kan zelf wel lachen om de verhalen en beweringen. Vettel laat vanzelfsprekend weten dat er helemaal niets klopt van de verhalen. De huidig Aston Martin-coureur sprak zich uit tegenover de internationale media: "Ik heb Christian al tijden niet meer gesproken. Ik heb dus geen enkel idee waar dit vandaan komt, het is niet waar."

Over zijn toekomst is hij wel onduidelijk. Het is immers nog niet zeker of Vettel in de aankomende jaren weer in het groen van Aston Martin zal rijden: "De tijd zal het ons leren, de focus lift nu gewoon nog op het heden. We moeten een enorme berg beklimmen. We zullen niet in één dag slagen en ook niet in één maand. Maar we zullen de route voor de klim uitstippelen. Ik denk dat die route ook zal bepalen hoe de aankomende 3,4 jaar eruit zien."

Avontuur

De Duitser staat bekend om zijn eerlijkheid en ook nu toont hij dit. Vettel geeft namelijk toe dat hij eerder in zijn loopbaan stevig heeft nagedacht over zijn toekomst: "Voor iedereen komt er de dag dat je huidige avontuur erop zit en je nieuwe avontuur begint. Wat dat nieuwe avontuur ook moge zijn. Ik weet in ieder geval zeker dat ik geen coureurs gaan interviewen, daar ligt mijn kracht niet hoor."