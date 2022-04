Natte race op komst? Regen teistert Porsche Supercup op Imola

Over iets minder dan drie uur gaan de heren coureurs van start voor de Grand Prix van Emilia Romagna in Imola. Het circuit is een favoriet bij veel fans en coureurs. De sprintrace van gisteren liet zien dat men zich kan voorbereiden op een spektakelstuk voor vanmiddag.

De Formule 1-coureurs moeten ernstig rekening houden met een natte race. Tijdens de Formule 2 en Formule 3-races was het nog droog maar daarna begon het te druppelen. De start van de Porsche Supercup-race werd uitgesteld en de race ging onder kletsnatte omstandigheden van start achter de safety car. De Formule 1-coureurs stappen pas over enkele uren in de cockpit maar men mag de regenbanden vast achter de hand houden.