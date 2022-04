Krack staat open voor gesprekken met Audi of Porsche

De interesse van de Volkswagen Group-merken Porsche en Audi in de Formule 1 begint steeds serieuzer te worden. Het lijkt er steeds meer en meer op dat de merken de koningsklasse van de autosport daadwerkelijk gaan betreden. De nieuwe motorregels die in 2026 ingaan kunnen hen immers wel bekoren.

Het is inmiddels wel duidelijk dat beide merken de sport op een iets andere manier gaan betreden. Het team van Red Bull Racing wordt namelijk veelvuldig in verband gebracht met een verregaande samenwerking met Porsche. Audi zou de sport het liefst betreden als een zelfstandig team of met een innige samenwerking. Men verwacht dan ook dat ze mogelijk een team overnemen of zich inkopen.

Op de teambazen persconferentie van zaterdagochtend werden enkele teambazen naar de interesse gevraagd. Tegenover de internationale pers was Aston Martin-teambaas Mike Krack nogal duidelijk: "Ik denk dat het voor elk team dat geen constructeur aan zijn zijde heeft heel erg aantrekkelijk is. Ik denk dat we zouden liegen als we zeggen dat we niet geïnteresseerd zijn. Ik zou dus wel interesse hebben in een gesprek."