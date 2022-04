Verstappen wisselt versnellingsbak in Imola maar krijgt geen straf

Max Verstappen pakte gisteren de pole position en start de sprintkwalificatie vanmiddag vanaf de eerste plaats. De Nederlander kende gisteren een probleemloze dag en leek te hebben afgerekend met de betrouwbaarheidsproblemen die hem de afgelopen paar races parten speelden. In Imola loopt alles vooralsnog van een leien dakje.

Toch rijdt Verstappen dit weekend rond met een gloednieuwe versnellingsbak. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft meerdere nieuwe componenten ontvangen aan zijn versnellingsbak. De heren coureurs mogen in totaal vier keer van al deze componenten wisselen en dit was de eerste keer dat Verstappen dat deed. De Nederlandse regerend wereldkampioen ontloopt dan ook een straf.

Verstappen is echter niet de enige die van versnellingsbak wisselde voorafgaand het evenement. Ook Ferrari-coureur Carlos Sainz kreeg gisteren een nieuwe bak. De kans is echter groot dat de Spanjaard alweer nieuwe componenten in zijn bolide heeft gekregen, hij crashte gisteren immers nogal fors in de kwalificatie.