Slechts één DRS-zone op Imola

Dit weekend staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma. Op het legendarische circuit van Imola staat de coureurs een pittig weekend te wachten, het is een sprintweekend en tevens is het weer zeer onvoorspelbaar. Het belooft in ieder geval een spektakel te worden, wel is er een opvallend gegeven vergeleken met de vorige races.

In Jeddah en Melbourne was er veel te doen omtrent de grote hoeveelheid DRS-zones. In Imola hoeft men zich hier echter geen enkele zorgen over te maken, er is namelijk maar één DRS-zone. Zestig meter voor bocht 19 mogen de heren coureurs hun vleugel openklappen. Het detectiepunt ligt voor bocht 17.