Video: Perez rijdt eerste rondje over circuit Miami

Aankomende maand staat de Grand Prix van Miami voor het eerst op de kalender. De aanbouw van het circuit is bijna afgerond en de teams en coureurs tellen de dagen af tot de race. Vanzelfsprekend kent geen enkele coureur de gloednieuwe baan maar Sergio Perez is de uitzondering.

De Mexicaanse Red Bull-coureur trok enkele maanden geleden naar de stad in Florida om enkele promotiefilmpjes op te nemen. Perez mocht dan ook vast een rondje rijden over het, stoffige, circuit rondom het Hard Rock Stadium. De muren ontbraken nog maar de Red Bull-coureur kreeg wel vast een eerste impressie van de baan.

Miami before May 😉 How about a first lap, @SChecoPerez? 🙌 pic.twitter.com/Si3rYueMPk