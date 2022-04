Australische Grand Prix verbreekt bezoekersrecord

Afgelopen weekend keerde de Formule 1 weer terug in Australië na een afwezigheid van twee jaar. De coronacrisis was twee jaar lang een spelbreker maar afgelopen weekend was het circus weer als vanouds terug op het circuit in Albert Park in de stad Melbourne. Het was een reusachtig feest.

De Australische Grand Prix van afgelopen weekend werd druk bezocht. Vele duizenden fans kwamen af op de race en de evenementen om de baan heen. Over het gehele weekend kwamen er in totaal 419.114 bezoekers op het evenement af, dat is een record. Nooit eerder bezochten er zoveel mensen het Australische raceweekend.