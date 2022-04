Horner baalt niet van mislopen pole: "Het is zeer close"

Ook in de Australische kwalificatie waren de teams van Red Bull Racing en Ferrari weer aan elkaar gewaagd. Carlos Sainz kwam niet in het verhaal voor maar zijn teamgenoot Charles Leclerc pakte wel de pole. De Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez kwalificeerde zich respectievelijk als derde en vierde.

De reacties van de coureurs waren na afloop zeer verschillend. Verstappen was gefrustreerd na afloop van de sessie terwijl zijn teamgenoot Perez juist zeer enthousiast was. De kansen voor de race van morgen zijn nog lang en breed niet verkeken en men ziet het dan ook zonnig tegoedmoed. Beide wagens maken immers een goede kans op een goed resultaat.

Lock-up

Red Bull-teambaas Christian Horner was na afloop van de kwalificatie een tevreden man. De Brit liet dat blijken bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Ik ben hier nog steeds heel erg blij mee. We staan tweede en derde op de grid en het is heel erg close. Allebei waren ze op een moment zeer dichtbij de pole. Die lock-up van Max kostte hem drie tienden en dat zou hem dichterbij Charles hebben gebracht."

Porpoising

Horner heeft vanzelfsprekend ook goed gekeken naar de prestaties van de grote concurrent Ferrari. De wagens van de Italiaanse renstal hadden tijdens de kwalificatie heel erg veel last van porpoising. Horner: "Het lijkt erop dat ze nogal last hebben van dat gehobbel. We weten nog niet of ze daar morgen ook last van hebben omdat de long runs niet lang genoeg waren. We weten niet wat voor effect dat zal hebben op de degradatie en andere karakteristieken.