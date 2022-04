Wittich neemt maatregelen om gevaarlijke situaties te voorkomen

Tijdens de vrije trainingen in Melbourne regende het onderzoeken van de wedstrijdleiding. Veel coureurs reden elkaar namelijk in de weg waardoor er gevaarlijke situaties ontstonden. Opvallend genoeg werden er slechts een paar reprimandes uitgedeeld door de stewards. Toch heeft men besloten om actie te ondernemen.

Wedstrijdleider Niels Wittich heeft namelijk laten weten dat de coureurs zich morgen in de kwalificatie aan een deltatijd moeten houden tijdens de outlaps. In een brief van Wittich aan alle teams staat de coureurs onder een rondetijd van 1:36:00 moeten houden tussen de safety car lijnen. Het trucje is wel vaker toegepast door de wedstrijdleiding.

The delta lap time has been set to prevent drivers from going unnecessarily slowly on in laps during and after the end of qualifying and during recon laps. #F1 pic.twitter.com/i2Rnneu5tY