Shovlin baalt na slechte vrijdag: "Bevinden ons in een vicieuze cirkel"

Het team van Mercedes kende een zeer lastige vrijdag in Melbourne. De regerend constructeurskampioen zag dat coureurs George Russell en Lewis Hamilton zeer veel moeite hadden met hun bolides. In de tweede vrije training wisten ze zelfs allebei geen tijd te rijden die goed genoeg was voor de top tien.

Het is glashelder dat Mercedes dit jaar niet zo'n goed seizoen beleefd. De Duitse renstal mist snelheid ten opzichte van de concurrentie van Ferrari en Red Bull Racing. In Melbourne moesten ze op de vrijdag zelfs tijd toegeven op meerdere middenveld-teams. Alpine en McLaren waren in de middagsessie bijvoorbeeld veel sneller dan de zilverpijlen van Hamilton en Russell.

Banden

Mercedes had ook in Australië weer last van allerlei ongemakken. Mercedes-kopstuk Andrew Shovlin legt de problemen uit in een persbericht van het team: "We hebben moeite om hier temperatuur in de banden te krijgen, dat is iets waar we vannacht aan moeten werken. We waren in de eerste sessie overduidelijk competitiever dan tijdens de koelere tweede training. De data laten dat ook zien."

Temperatuur

De problemen doen zich voor bij beide wagens en dat zorgt voor hoofdbrekens bij de Duitse renstal. Shovlin hoopt dan ook dat er een oplossing kan worden gevonden: "Als we de problemen kunnen oplossen, dan is het goed mogelijk dat we aardig wat grip kunnen vinden. Maar momenteel bevinden we ons in een vicieuze cirkel waarin onze coureurs niet genoeg vertrouwen hebben om met genoeg snelheid door de snelle bochten te gaan. Dat zorgt juist voor de temperatuur die we nodig hebben. Het is dus geen makkelijke dag maar daar raken we dit jaar aangewend."