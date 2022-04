DRS voorlopig nog geen verleden tijd: "Kan simpelweg niet"

De nieuwe reglementen die dit jaar zijn ingegaan in de Formule 1 lijken hun vruchten af te werpen. De coureurs kunnen elkaar overduidelijk beter volgen en daarnaast gaat het inhalen ook aanzienlijk makkelijker. De fans en liefhebbers hebben al zeer veel mooie gevechten gezien tijdens de eerste races van het jaar.

Toch zorgen de nieuwe regels ook voor nieuwe vraagstukken. De heren coureurs kunnen elkaar nu aanzienlijk beter inhalen en dat roept vragen op. Men rijdt immers nog steeds rond met de DRS-achtervleugels, het systeem dat de coureurs kunnen gebruiken zodra ze binnen een seconde van de voorganger rijden op de aangegeven punten. Het is de vraag of dit systeem wel toekomst heeft.

Korter

De afgelopen weken vroegen meerdere prominenten zich af of men wel door moet gaan met de DRS. Maar voorlopig is het systeem nog geen geschiedenis. Nikolas Tombazis is het technische kopstuk van de FIA en in gesprek met La Gazzetta dello Sport spreekt hij zich uit: "Het zou goed zijn als we er mee zouden kunnen stoppen. Maar de auto's produceren zoveel belasting en met het effect dat we hier nog steeds hebben kan het simpelweg niet. Maar de DRS-zones kunnen wel korter, inhalen moet niet te makkelijk worden."

Mooier

Vooralsnog is Tombazis in ieder geval tevreden met de ontwikkelingen van de nieuwe reglementen. Het FIA-kopstuk ziet dat de gevechten aan de kop van het veld nog steeds zeer fel en close zijn. "Ik zou het niet raar hebben gevonden als er één team domineerde. We hebben echter een veel mooiere start van het seizoen gezien. Ik verwacht persoonlijk dat er in de komende maanden nog meer teams zich met het gevecht gaan bemoeien."