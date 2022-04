Domenicali trots op komst Las Vegas: "VS enorm belangrijk voor ons"

Gisteren maakte de Formule 1 officieel bekend dat men vanaf 2023 gaat racen in Las Vegas. De heren coureurs zullen dwars door de stad gaan rijden en komen zelfs uit op de wereldberoemde Strip. De race in Nevada zal de derde wedstrijd op Amerikaanse bodem zijn, naast Austin en Miami.

De aankondiging van de Grand Prix van Las Vegas hing al enige tijd in de lucht. De race zal zeer bijzonder gaan worden op meerdere fronten. Zo breekt men in de gokstad met een traditie, de race vindt namelijk plaats op zaterdag in plaats van de gebruikelijke zondag. Daarnaast kent de baan een recht stuk van ongeveer twee kilometer, dat is gelijk het langste rechte stuk van de gehele Formule 1-kalender.

Verenigde Staten

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is in ieder geval in zijn nopjes met de toevoeging van Las Vegas aan de kalender. De Italiaan was zeer tevreden en dat liet hij ook blijken tegenover de internationale media: "De Formule 1 heeft een groots momentum te pakken en we groeien over de gehele wereld. Daarom gaan we ook hier heen, de interesse is reusachtig. De Verenigde Staten zijn enorm belangrijk voor ons, daar bestaat geen twijfel over. We zien dat het aantal fans hier enorm groeit."

Succes

De Las Vegas Grand Prix vindt pas volgend seizoen plaats maar Domenicali kan haast niet wachten. De CEO van de sport is vol van de toevoeging. "De race in Las Vegas zal groots zijn. Dit is onderdeel van ons plan om de sport naar een nieuw level te duwen. We willen onze fans in extase brengen en deze race door de straten van de stad vindt dan ook plaats op zaterdag. De auto's zullen zeer snel gaan over deze baan en dat zal een prachtig moment zijn voor ons allemaal. We weten zeker dat het een enorm succes gaat worden."