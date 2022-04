Domenicali legt zaterdag-keuze Las Vegas uit: "We moeten flexibel zijn"

Gisternacht werd bekend dat de Formule 1 vanaf volgend jaar gaat rijden in Las Vegas. Het stratencircuit wordt de derde Amerikaanse race op de kalender, ook Miami en Austin staan immers op de planning. De Grand Prix in het gokparadijs in de staat Nevada is bijzonder op meerdere vlakken.

De heren coureurs zullen immers dwars door de wereldberoemde stad heen rijden, zelfs de beroemde Strip is onderdeel van de baan. Maar het meest opvallende detail is wel het tijdstip van de race, men gaat namelijk racen op zaterdagavond lokale tijd. Hiermee breekt de sport met de traditie van racen op zondag. De keuze van dit tijdstip is vanzelfsprekend gemaakt vanuit een commercieel oogpunt.

Flexibel

Formule 1-CEO Stefano Domenicali staat volledig achter het tijdstip. Na afloop van de presentatie van de race sprak hij zich uit tegenover Motorsport.com: "Ik denk dat dit echt het beste tijdstip is voor dit evenement. De sport kan het zich niet veroorloven om zich hier statisch op te stellen. We moeten flexibel zijn en gezien de context is dit het beste moment voor de best mogelijke show. Ik voorzie er dan ook geen problemen mee."

Starttijd

De starttijd van de Grand Prix was nog niet bekend. Het was alleen duidelijk dat de race in Las Vegas in de avonduren zou plaatsvinden. Domenicali laat terloops echter het tijdsstip los: "De wedstrijd zal om 22:00 lokale tijd plaatsvinden. Dat is perfect want hierdoor kan het Europese publiek ook inschakelen. Ik denk daarnaast dat iedereen alsnog zou inschakelen als we een uur later of eerder zouden starten."