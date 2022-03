Ralf Schumacher adviseert: "Ik zou Hülkenberg aanhouden"

Het coronavirus is nog niet verdwenen uit de wereld. Sebastian Vettel ondervond dat aan levende lijve en hij moest de eerste twee races van het seizoen missen vanwege een positieve coronatest. De Duitse Aston Martin-coureur heeft daardoor nog geen minuut gereden tijdens het huidige seizoen.

Bij Aston Martin werd Vettel vervangen door zijn landgenoot Nico Hülkenberg. De Duitser en zijn teamgenoot Lance Stroll konden echter geen potten breken in de groene Aston Martin. Er werden nog geen punten gescoord en Hülkenberg kwam bij zijn comeback ook nog niet door het eerste kwalificatiegedeelte heen. Het is pijnlijk voor de formatie van de Canadese eigenaar Lawrence Stroll.

Schumacher

In Australië zal Vettel waarschijnlijk weer terug keren achter het stuur van de Aston Martin. Dat betekent dus ook dat Hülkenberg weer plaats moet nemen op de reservebank. Oud-coureur en huidig Sky Sports analist Ralf Schumacher ziet zijn landgenoot liever blijven. Bij zijn werkgever spreekt Schumacher zich uit: "Als ik hen was zou ik Hülkenberg aanhouden omdat hij overduidelijk meerwaarde heeft en vergeleken met Bahrein alleen beter is geworden. Dankzij de safety car werd zijn strategie afgelopen weekend verpest. Hij deed het perfect, petje af. Er zijn twee mogelijkheden: hij is jaren onderschat of de posities van de huidige coureurs moeten worden heroverwogen."

Vettel

Toch wil Schumacher ook weer niet dat Vettel dan maar buiten de auto blijft. De Duitse ex-coureur denkt dat Vettel ook veel kan bereiken met de Aston Martin: "Als Sebastian Vettel nu terugkomt, dan kan hij waarschijnlijk ook meer uit de auto krijgen omdat hij de auto beter kent. Ik kan mij voorstellen dat Aston Martin kleine updates gaat doorvoeren. Ik blijf hopen voor Vettel want ik ben altijd bang dat hij er mee gaat stoppen als hij permanent achteraan moet rondrijden."