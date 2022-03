Red Bull Ring aangepast voor MotoGP, geen nieuwe lay-out voor Formule 1

De Red Bull Ring in Oostenrijk heeft een kleine metamorfose ondergaan. Het circuit in Spielberg is aangepast met het oog op de MotoGP. De hoogsteklasse van de motormotorsport vond de baan namelijk te gevaarlijk en daarom heeft men een chicane toegevoegd in bochten 2 en 3.

De Formule 1 ondervindt echter geen hinder van deze aanpassing. De koningsklasse van de autosport zal namelijk gewoon gebruik blijven maken van de oorspronkelijke lay-out. De Oostenrijkse Grand Prix staat dit jaar op de kalender op 10 juli, ook rijden de herencoureurs er een sprintkwalificatie.