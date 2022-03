Verstappen scherpt opmerkelijke statistiek aan

Max Verstappen scherpte met zijn overwinning in Saoedi-Arabië zijn eigen statistieken weer eens aan. Zijn overwinning in Jeddah zorgde ervoor dat hij voor het zevende jaar op rij een Grand Prix wist te winnen. Het is een opmerkelijke statistiek die hem in een uniek rijtje zet.

Niet veel coureurs op de huidige grid doen Verstappen na op dit gebied. Alleen Lewis Hamilton kan hier een woordje meespreken. De Brit won sinds zijn debuut in 2007 in elk seizoen dat hij actief was in de koningsklasse van de autosport. Dit jaar heeft hij echter nog niet gewonnen, het seizoen is echter nog maar twee races oud.