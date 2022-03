Hoe de coureurs de regie in handen leken te nemen in een bizarre Saoedische nacht

De Formule 1-wereld werd gisteravond beheerst door een aanslag. Voor het eerst sinds de coureursstaking van 1982 leken de coureurs zelf het heft in handen te nemen. Wat volgde was een bizarre lange nacht waarbij antwoorden eigenlijk ontbraken en de sport wederom gezichtsverlies leed in een zeer controversieel land.

De lange dag begon eigenlijk al tijdens de eerste vrije training. Max Verstappen liet over de boordradio weten dat hij een brandlucht rook, hij vroeg zich af of dit van zijn auto afkomstig was. Dit bleek niet het geval te zijn maar de bron van de geur was veel ernstiger. Verderop in Jeddah hadden Houthi-rebellen namelijk een aanslag gepleegd op een locatie van Aramco. De brand en explosies waren te zien vanaf het circuit.

Opluchting

De Formule 1 leek in eerste instantie te zwijgen over de aanslag, men gaf aan bericht af te wachten van de plaatselijke instanties. Vlak voor de tweede vrije training werd duidelijk dat men wél bezig was met de zaak. Alle coureurs en teambazen werden bij elkaar geroepen voor spoedoverleg. De training werd met een kwartier uitgesteld maar toen de coureurs terugkeerden bij hun teams leken ze haast uitgelaten.

De training ging gewoon van start maar iedereen had het eigenlijk alleen maar over de aanslag. Om 20:00 lokale tijd zou er nog een overleg plaatsvinden. Na afloop van dit overleg verschenen een opgeluchte Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem voor de internationale pers. Ze gaven aan dat de race gewoon door zou gaan en dat de plaatselijke instanties duidelijk hadden gemaakt dat alles veilig zou verlopen.

Coureurs

Ondertussen verlieten ook de teambazen de ruimte. Ook hier bevestigde men dat de race door zou gaan. Wel wees men met de vinger in de richting van de Formule 1 en Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf aan dat men mocht kiezen of ze wilden racen. Iedereen leek hiermee in te stemmen en een enkeling vertrok van de baan, maar de avond was nog lang niet voorbij. De coureurs bleven namelijk achter in het zaaltje.

Tafeltje

Onder het oog van de internationale pers begonnen de coureurs een marathonvergadering. Het leek erop dat de coureurs niet tevreden waren met het nieuws van Domenicali en Ben Sulayem. De 20 coureurs sloten zich op en het was duidelijk dat men bezig was met een belangrijke vergadering. Op social media verschenen foto's van coureurs in een soort kringgesprek met Lewis Hamilton en Pierre Gasly op een tafeltje.

Teambazen

Het gesprek werd serieuzer toen Domenicali terugkeerde in de zaal, ook Formule 1-bons Ross Brawn meldde zich. Op social media begonnen fans te morren, veel van hen willen niet dat de race doorgaat. Domenicali en Brawn verlieten de ruimte en iedereen hield zijn adem in. Het werd alleen maar bizarder toen de teambazen binnen begonnen te druppelen. Ferrari-teambaas Mattia Binotto zou zelfs het circuit al hebben verlaten maar keerde terug in de paddock.

Los pilotos siguen reunidos. 1h20 mins ya.🕐



Drivers still in the meeting. 1h20 mins already.🕐#F1 #Jeddah pic.twitter.com/89iw5xStdu — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) ___Escaped_link_623f09a5a68bc___

Na een lang gesprek verlieten de teambazen de ruimte en vertrokken ze naar race control. Men begon te vrezen voor het doorgaan van de race, de woorden van Domenicali leken niets meer waard. McLaren-teambaas Andreas Seidl keerde terug bij de coureurs en vertrok samen met GPDA-voorzitter George Russell naar race control. De andere coureurs verlieten de ruimte en verlieten de baan.

Kwaad bloed

Russell wilde niets loslaten over wat men had besloten maar een enkeling deed dat wel. Red Bull-teambaas Christian Horner riep tegen de media dat de race gewoon doorgaat. Ook andere prominenten leken dit te bevestigen en meerdere journalisten tweetten hetzelfde. Aan het einde van de avond heerste vooral onduidelijkheid. Het leek erop dat de coureurs een statement wilden maken maar waarschijnlijk gaan ze toch racen. En dat zal kwaad bloed zetten bij velen.