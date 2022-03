Domenicali verklaart doorgaan Saoedische GP: "Moeten de lokale overheid vertrouwen"

Gisteravond was het eventjes onduidelijk of de Saoedische Grand Prix wel door zou gaan. Door de aanslag op een locatie van Aramco aan de andere kant van de stad stond de race even op losse schroeven. Er werden twee spoedvergaderingen gehouden tussen de coureurs, teambazen, de kopstukken van de Formule 1 en de FIA.

Uiteindelijk werd er besloten dat men gewoon gaat racen. Het besluit werd nogal bekritiseerd aangezien de rookwolken van de nasleep van de aanslag te zien waren vanaf het Jeddah Corniche Circuit. Sterker nog, Max Verstappen liet tijdens de eerste training weten een brandlucht te ruiken. Uiteindelijk bleek dat hij hier niet zijn eigen bolide rook maar de nasleep van de aanslag van de Houthi-rebellen.

Veiligheid

Na afloop van de tweede topmeeting stonden Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem de pers te woord. Volgens Domenicali had men na topoverleg besloten om door te gaan met het evenement: "Wij hebben de volledige garantie gekregen dat de veiligheid op de eerste plek staat voor het land. Ongeacht de situatie, de veiligheid moet te garanderen zijn. Ze hebben echt alles ingezet om dit gebied, de stad en de plekken waar wij naar toe gaan te beschermen."

Vertrouwen

Domenicali en co vertrouwen volledig op de lokale overheid. De belangrijkste bestuurders van het land hebben de Italiaan verzekerd dat alles veilig zal verlopen op het circuit. Hierdoor heeft men het besluit genomen. Domenicali: "We hebben er vertrouwen in en we moeten de lokale overheid hier dan ook vertrouwen. Wij gaan daarom dan ook gewoon door met het evenement."