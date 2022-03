Verstappen blij met openbaar FIA-rapport: "Goed teken"

Max Verstappen jaagt dit weekend in Jeddah op sportieve revanche. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur leek bij de vorige race in Bahrein haast zeker van een tweede plaats. In de slotfase ging het echter akelig mis voor de regerend wereldkampioen, zijn Red Bull begaf het en hij kwam van een koude kermis thuis.

Maar in Saoedi-Arabië heeft Verstappen nog een rekening open staan. Vorig jaar leek hij immers op weg naar de overwinning tot dat zijn duel met Lewis Hamilton de grens overging. In Jeddah raakten de twee elkaar op controversiële wijze en werd Verstappen uiteindelijk tweede. Het was slechts het voorproefje voor de seizoensfinale in Abu Dhabi. Het verhaal is inmiddels bekend en de Nederlander werd daar wereldkampioen in een race die race director Michael Masi uiteindelijk de kop kostte.

Goed teken

Vorige week publiceerde autosportfederatie FIA het volledige Abu Dhabi-rapport. Iedereen kan het rapport lezen en iedereen kan dus zien hoe men bij de FIA tot het besluit is gekomen. Volgens Verstappen is dit een stap in de juiste richting van de FIA, zo vertelt hij aan Sky Sports. "Ik denk dat dit een goed teken is. Het is een goed teken dat ze delen wat ze hebben onderzocht."

Jaarlijks

Verstappen wil zelfs dat de FIA nog een stapje verder gaat met het onderzoek. De Nederlander pleit voor een jaarlijks onderzoek. "Ik denk dat dit soort onderzoeken elk jaar moeten plaats vinden. Ik denk dat je als organisatie, of als team, altijd de dingen die je doet wilt verbeteren. Voor mij is dat een natuurlijk proces. Het is zeer duidelijk."