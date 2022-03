"Hamilton twijfelt over F1-toekomst vanwege strijd om p3"

Na één race in het seizoen zijn er al vragen over de toekomst van Lewis Hamilton en of hij in 2023 nog op de startgrid zal staan. Voormalig coureur en tegenwoordig commentator Martin Brundle zegt dat dit afhangt van de vraag of Mercedes kan vechten om races te winnen en of hij nog steeds geniet van alle verplichtingen buiten het circuit die het Formule 1-coureurschap met zich meebrengt.

Mercedes heeft problemen. Andy Shovlin gaf toe dat er van alles mis is met de W13 van dit jaar en dat Mercedes nu in een race tegen de klok zit om die problemen op te lossen. En als ze dat niet doen, dan kunnen ze Hamilton aan het einde van het seizoen kwijtraken, zo zegt Brundle.

Tegenover FoxSports vertelde Brundle: "Zolang hij nog gemotiveerd is om naar de sportschool te gaan en in het vliegtuig te stappen, de urenlange debriefing achteraf en de urenlange gesprekken met de media, met mensen zoals ik - dat is wat de coureurs in feite haten, dan komt het wel goed. Ze willen gewoon in snelle auto's rijden. Als Lewis nog steeds geniet van alles rondom de F1 of dat hij het tolereert en de juiste balans kan vinden met het plezier van het rijden in de auto dan zal hij blijven.

Waarschuwing

Toch plaats Brundle een kritische kanttekening en waarschuwt hij waar het mis kan gaan. "Maar als hij door het hele jaar met Mercedes het derde team op de grid zijn en andere teams weten Mercedes qua ontwikkeling zelfs in te halen, dan vermoed ik dat hij een andere kijk zal hebben op alles en mijn voorspelling zal uitkomen dat hij geen plezier meer beleeft aan de Formule 1."

Het kampioenschap van dit jaar is het eerste seizoen van Hamilton's tweejarige contract dat hij nog heeft nadat hij vorig jaar een nieuwe overeenkomst tekende met Mercedes. Terwijl de situatie er voor de 37-jarige somber uitziet in zijn jacht op die achtste wereldtitel, is Brundle ervan overtuigd dat hij nog altijd even gemotiveerd is om opnieuw een kampioenschap in de wacht te slepen.

"Ik denk dat hij nog steeds enorm gemotiveerd is. Ik denk dat hij, ondanks zijn 37 jaar, nog steeds aan de top van zijn talent zit. George Russell zal hem hard pushen en ik denk dat hij daar een antwoord op zal hebben. Ik denk dat hij een natuurlijke kracht heeft. Wat moet hij anders met al die energie en competitieve geest en adrenaline? We zijn allemaal adrenaline junkies als we al een aantal jaren F1 racen."

"Lewis heeft zoveel ambities om veel dingen in de wereld te veranderen - daar heb ik echt bewondering voor - en hij weet dat de Formule 1 een platform is om dat te kunnen doen, dus ik denk dat zolang hij er per saldo nog van geniet en hij snel genoeg is, hij het zal blijven doen."