Ralf Schumacher kritisch over Aston Martin: "Willen te snel, te veel"

Aston Martin is overduidelijk één van de meest ambitieuze teams op de grid. De Britse formatie in Canadese handen wil niets liever dan grote successen. Men doet er alles aan om die droom te verwezenlijken, ze bouwen een reusachtige nieuwe fabriek, trekken top personeel aan en sluiten enorme sponsordeals af.

Tijdens de seizoensopener in Bahrein waren de problemen echter enorm. Stercoureur Sebastian Vettel kon al niet meedoen door een coronabesmetting maar zijn vervanger Nico Hülkenberg kon ook geen potten breken. De Duitser was in de kwalificatie wel sneller dan zijn teamgenoot Lance Stroll maar in de race liep alles in de soep. Beide coureurs reden haast onzichtbaar rond en geen van hen kwam in de beurt van de punten.

Lastig

Voormalig coureur Ralf Schumacher ziet allerlei problemen ontstaan bij de renstal van Lawrence Stroll. De Duitser ziet problematische parallellen met zijn voormalige werkgever Toyota. Bij Sport1 spreekt hij zich uit: "Ze willen te snel, te veel. Eigenaar Lawrence Stroll schijnt nu aanwezig te zijn bij meetings. Daar zegt hij tegen iedereen wat ze moeten doen. Als dat inderdaad het geval is, dan wordt het heel erg lastig."

Beschamend

Schumacher is ook niet bepaald te spreken over de prestaties van Lance Stroll, de zoon van de eigenaar en tevens coureur van het team. De Duitse ex-coureur zag dat zelfs invaller Hülkenberg sneller was in de kwalificatie: "Dat is echt enorm beschamend. Stroll moet zichzelf maar eens gaan afvragen of hij niet op zoek moet gaan naar een nieuwe hobby ofzo."