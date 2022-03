Horner weerspreekt strategische fout: "Ferrari had gewoon weer toegeslagen"

Max Verstappen kende een frustrerende race in Bahrein. De regerend wereldkampioen vocht een prachtig duel uit met Charles Leclerc maar belandde daarna ook in een worsteling met zijn eigen auto. Allerlei problemen passeerden de revue en uiteindelijk viel Verstappen vlak voor het einde uit. Even daarvoor had hij ook al zijn frustratie uitgesproken over de strategie.

Verstappen moest zich na zijn pitstop namelijk van zijn team inhouden in zijn outlaps. Door die oproep kwam Leclerc elke keer voor Verstappen de baan op na diens pitstops. De Nederlander was niet bepaald te spreken over deze tactische misvattingen en dat liet hij nogal duidelijk weten. Rivaal Leclerc verdween immers weer redelijk rap aan de horizon.

Pitstop

Bij Red Bull reageert men wisselend op de uitlatingen van Verstappen. Eerder stak topadviseur Helmut Marko de hand in eigen boezem maar teambaas Christian Horner denkt er iets anders over. Tegenover Sky Sports spreekt hij zich uit: "Ik denk dat er altijd een marge is. Hij had het gevoel dat hij meer kon doen. Ik denk dat het samen met het feit dat onze pitstop sneller was, ons dichterbij had kunnen brengen. Maar zelfs als hij ze had ingehaald denk ik dat ze met hun snelheid gewoon weer hadden toegeslagen."

Sneller

Horner toont zijn realistische zijde en ziet dat men bij de concurrentie nou eenmaal een snellere auto heeft. De Brit draait er niet omheen: "Ze hadden gewoon een snellere auto, dus felicitaties voor hen. Wij hebben nul punten en dat is zwaar. Maar ik denk dat het goede nieuws is dat wij een competitieve auto hebben. We vochten op meerdere momenten gewoon voor de winst in de race."