Aston Martin weet nog niet of Vettel kan racen in Jeddah

Het team van Aston Martin kende een waardeloze seizoenstart in Bahrein. Beide coureurs worstelden vrijwel het gehele weekend met de groene bolide en kwamen op geen enkel moment in de buurt van de punten. Al voor het weekend begonnen de problemen bij de Britse renstal in Canadese handen.

Vlak voor de start van het raceweekend testte stercoureur Sebastian Vettel namelijk positief op het coronavirus. De viervoudig wereldkampioen miste hierdoor de seizoenstart in Bahrein en hij werd vervangen door zijn landgenoot Nico Hülkenberg. De Duitser was in de kwalificatie sneller dan zijn teamgenoot Lance Stroll maar kwam in de race niet in de buurt van zijn Canadese teamgenoot.

Het is nog zeer onduidelijk op Hülkenberg ook zal rijden tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Aankomende week vindt deze race plaats in Jeddah. Teambaas Mike Krack heeft nog geen idee of Vettel weer kan terugkeren in het veelbesproken land. Krack spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Hij deed mee aan de debrief en hij klonk wat minder schor dan een paar dagen geleden. Maar we hebben geen idee. We zullen zien hoe het de komende dagen met hem gaat. We hopen dat hij snel terug is."