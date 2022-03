Teams steunen Vettel na postieve coronatest

Vanochtend werd bekend dat Sebastian Vettel de seizoensopener in Bahrein moet laten schieten door een positieve coronatest. De sympathieke Duitser wordt bij Aston Martin vervangen door zijn populaire landgenoot Nico Hülkenberg. De afwezigheid van Vettel is een teleurstelling voor de Britse renstal in Canadese handen.

De positieve test van Vettel is groot nieuws in de Formule 1-wereld, zijn besmetting komt een ruime week na de positieve test van McLaren-coureur Daniel Ricciardo. Veel teams leven op sociale media mee met de Duitser. De teams van Haas en Red Bull reageren met bemoedigende woorden op het nieuws en Mercedes slingert een foto van Hamilton en Vettel de wereld in.

Get well soon, Seb. 🙏



Welcome back @HulkHulkenberg! 👋 pic.twitter.com/iJStEA8LK4 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) ___Escaped_link_6233550852d3d___

Get well soon, Seb 💚 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) ___Escaped_link_6233550852d3e___