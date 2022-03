FIA past safety car-regels aan na Abu Dhabi controverse

De afgelopen seizoensfinale zorgde voor een enorme rel in de Formule 1. Max Verstappen kroonde zich in Abu Dhabi tot wereldkampioen ten koste van Lewis Hamilton. De manier waarop dat gebeurde was zeer controversieel en dat kwam door de veelbesproken beslissingen van de wedstrijdleiding.

Wedstrijdleider Michael Masi sprong in Abu Dhabi nogal discutabel om met een late safety car-fase. De Australiër liet de wagens tussen Verstappen Hamilton de safety car passeren om daarna direct de safety car naar binnen te roepen. De rest is inmiddels geschiedenis en de beslissing kostte Masi zijn baan. Autosportfederatie FIA voerde enkele veranderingen door om dit soort situaties in de toekomst te kunnen voorkomen.

Safety car

Op de valreep heeft men nu ook het regelboek aangepast. In Abu Dhabi baseerde Masi zijn beslissing op de verwoording van de regelgeving. In de regels stond namelijk dat 'any lapped cars' de safety car mochten passeren. Nu is dit zinnetje echter aangepast. In het regelboek staat nu dat de race pas weer mag worden gestart als 'all lapped cars' de safety car mogen passeren om zich te ontdoen van een ronde achterstand.

Puntenverdeling

Naast de belangrijke wijziging van het safety car-beleid heeft men ook een kleine wijziging doorgevoerd bij de puntenverdeling. Bij races die tussen de 50 en 75 procent zijn voltooid krijgt de nummer vier niet langer 9 maar 10 punten. De nummer zeven mag daarnaast 4 in plaats van 5 punten bijschrijven aan zijn puntenaantal. De rest van de puntenverdeling blijft onveranderd.