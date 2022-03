Haas bevestigt: "We missen het begin van de eerste test"

Het team van Haas blijft achter de feiten aanlopen. Het Amerikaanse team kent turbulente weken doordat het de verbintenis met hoofdsponsor Uralkali verbrak vanwege de invasie van Rusland in Oekraïne, en als gevolg daarvan het contract met coureur Nikita Mazepin ook verscheurde.

De gevolgen van de beslissingen geven het team echter nog meer kopzorgen. Er moet gezocht worden naar een nieuwe hoofdsponsor en een nieuwe coureur, die volgende week aan de start zal moeten staan tijdens het nieuwe F1-seizoen. Daar bovenop heeft Uralkali aangekondigd een rechtszaak te willen beginnen om het betaalde sponsorgeld terug te vorderen.

Alsof dat nog niet genoeg is werd eerder deze week het vliegtuig waar de vracht met spullen voor Bahrein in zat, aan de grond gehouden op een Turks vliegveld. Het team bevestigt: "Onze spullen zijn gisteravond rond middernacht aangekomen op het circuit maar doordat de spullen zo laat zijn moeten we het begin van de F1-test in Bahrein missen. We zullen hopelijk deel kunnen nemen aan de tweede sessie, de middagsessie op donderdag."

Dat zou betekenen dat Haas slechts een ochtend mist, al is het wel kostbare tijd voor het Amerikaanse team. Tijdens de F1-test in Barcelona kende het team vrijwel elke dag problemen waardoor het weinig ronden wist te rijden.