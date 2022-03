Mercedes levert nieuwe pijlsnelle Safety Car

Ook tijdens het aankomende Formule 1-seizoen heeft Safety Car-bestuurder Bernd Mayländer weer enkele bloedsnelle bolides tot zijn beschikking. Sinds het afgelopen jaar wisselen Mercedes en Aston Martin elkaar af als Safety Car-leverancier. Aston Martin verzorgt aankomend jaar weer een Aston Martin Vantage maar bij Mercedes gaan ze een tandje verder.

De Duitse fabrikant heeft voor aankomend jaar gekozen voor een zeer snelle bolide. Afgelopen seizoen mocht Mayländer nog achter het stuur kruipen van een Mercedes-AMG GT R, deze wagen heeft echter een opvolger gekregen. Vanaf het aankomende seizoen zet Mercedes namelijk de nieuwe brute Mercedes-AMG GT Black Series in. Ook de medical car heeft een fikse upgrade gekregen.

Introducing the new official @fia Safety Car and Medical Car for the 2022 @F1 season! ❤️🤩



Loving the @MercedesAMG GT Black Series and the AMG GT 63 S 4MATIC+ 👊 pic.twitter.com/ruEwoDmXNA