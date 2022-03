'Russell zal zich opstellen als tweede coureur als Mercedes hem dat vraagt'

Sky Sports F1-verslaggever Ted Kravitz gelooft dat George Russell zich op zal stellen als tweede coureur van Mercedes als de teamleiding dat aan hem vraagt. Fans zijn enthousiast om te zien hoe Russell het doet bij de Duitse fabrikant en zijn vooral geïntrigeerd om te zien hoe hij zal strijden tegen zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Russell vervangt Valtteri Bottas die door sommigen werd gezien als een coureur die Hamilton niet kon uitdagen tijdens zijn Mercedes-carrière. De verwachting is dat Russell die uitdaging wel kan bieden, maar er zijn ook genoeg mensen in de paddock die denken dat dit niet altijd het geval zal zijn.

Dynamiek Hamilton-Russell

Kravitz is de paddock- en pitlaneverslaggever van Sky Sports F1 en hij werd door een fan gevraagd wat hij van de Hamilton-Russell-dynamiek vond en of hij geloofde dat Russell zich als tweede coureur zou opstellen. Kravitz gaf als antwoord: "Hij zal Hamilton pushen, maar als het team hem vraagt zal hij zich ook opstellen als tweede coureur."

"Ik denk dat de dynamiek absoluut goed is. Ja, Lewis had liever gehad dat Valtteri Bottas was gebleven omdat ze een gevestigde relatie met goed respect hadden, en Lewis hoefde zich geen zorgen te maken dat zijn teamgenoot te vaak sneller was dan hij. Dat is misschien niet het geval met Russell, maar Mercedes zal ervoor zorgen dat niets Lewis in de weg staat om voor het kampioenschap te gaan als hij ver voor ligt."