Geen F1 meer in Rusland: FOM zegt contract op

De oorlog in Oekraïne zorgt wereldwijd voor veel reacties. Overheden en instanties nemen maatregelen tegen Rusland, het land van president Poetin viel vorige week het buurland binnen. Ook in de sportwereld regent het maatregelen. Veel sporten weigeren Russische sporters en cancelen evenementen in het land.

Ook in de Formule 1 zijn er maatregelen genomen. Vorige week ging er al een streep door de Russische Grand Prix en ook de FIA nam maatregelen. De autosportfederatie zal geen coureurs die rijden onder Russische vlag meer toelaten. Wel mogen coureurs uit Rusland nog mee doen onder een neutrale vlag. De oorlog heeft nu ook gevolgen voor de toekomst van de Formule 1 in Rusland.

In de toekomst zal er namelijk geen Russische Grand Prix meer plaatsvinden. Vandaag maakte de Formule 1 namelijk bekend dat alle contracten met Russische promotors zijn ontbonden. Dat betekent dat er nooit meer geracet wordt in Sotsji. Ook de aangekondigde race op het circuit van Igora Drive nabij Sint Petersburg is van de baan. Het is nog niet duidelijk of de Russische Haas-coureur Nikita Mazepin nog actief blijft in de koningsklasse van de autosport.