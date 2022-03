Horner trots op contractverlenging Verstappen: "Verklaring van vertrouwen"

De kogel is door de kerk: Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull Racing verlengd. Vandaag werd bekend dat de Nederlandse regerend wereldkampioen tot 2028 verbonden blijft aan de Oostenrijkse renstal. Het is een nieuwe megadeal die al eventjes in de lucht hing en dus geen verrassing is.

Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1 bij het team van Toro Rosso. Al snel verdiende hij promotie en sinds de Spaanse Grand Prix van 2016 is hij officieel Red Bull-coureur. Hij won direct zijn eerste Red Bull-race en sindsdien is hij een gevestigde naam in de sport. Vorig seizoen werd hij wereldkampioen en bij Red Bull zijn ze zeer blij met de Nederlander.

Teambaas Christian Horner verdedigde de Nederlander tijdens zijn epische kampioensstrijd in het afgelopen jaar. De Brit is ook zeer tevreden met de contractverlening van zijn stercoureur. In een persbericht spreekt hij zich uit: "Dat Max tot eind 2028 heeft bijgetekend is echt een verklaring van vertrouwen. Onze focus ligt bij het behouden van zijn wereldtitel maar deze overeenkomst laat ook zien dat hij deel uit maakt van de langetermijnplanning van het team."