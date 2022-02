Circuit Jeddah aangepast met oog op veiligheid

Afgelopen seizoen stond voor het eerst de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het programma. Op het gloednieuwe Jeddah Corniche Circuit reden de heren coureurs hun rondjes en de feedback was niet mals. Men zag veel gevaar en de organisatie gaf aan met aanpassingen te komen aan het stratencircuit aan de Saoedische kust.

De race werd vorig seizoen gekenmerkt door de nodige crashes. De ongevallen waren zelfs zo fors dat er twee keer met een rode vlag werd gezwaaid. Ook in de races in het voorprogramma crashten er meerdere coureurs en kwam de rode vlag er ook regelmatig aan te pas. De roep om verbeteringen op het gebied van veiligheid was dan ook vrij groot en dat liet men zich niet twee keer zeggen.

Muren

Aankomende maand staat de Grand Prix van Saoedi-Arabië al weer op het programma. De coureurs zullen voet zetten op een aangepaste baan. De meest in het oog springende aanpassing is die in bocht 27. Hier heeft men de muur 1,5 meter naar achteren geplaatst. Ook in de bochten 2,3, 14 en 21 heeft men de muren iets naar achteren geplaatst. De muren zijn maximaal twee meter naar achteren geplaatst.

Veiligheid

Ook heeft men in Jeddah enkele veiligheidsmaatregelen genomen aan een aantal bochten. De organisatie heeft naar de coureurs geluisterd en dat is de aanleiding geweest voor de veranderingen. In bochten 4, 16, 22 en 24 heeft men de muren aangepast. Er worden stalen platen om de betonnen muren geplaatst, dit moet de veiligheid op het bloedsnelle circuit gaan verhogen.