Verstappen tevreden na eerste testweek: "Blij met de balans"

De eerste testweek in Barcelona zit erop voor Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur kende drie succesvolle dagen op het Spaanse circuit en sloot zijn testdag af met een sterke vrijdagochtend. Vanmiddag komt zijn teamgenoot Sergio Perez in actie op een nat circuit in Catalonië.

Verstappen bracht deze ochtend veel tijd door op de baan in Barcelona. Hij reed deze ochtend in totaal 59 rondjes en hij noteerde zelfs de tweede tijd. Alleen nieuwbakken Mercedes-coureur George Russell was deze ochtend sneller en iets productiever. Hiermee zit zijn testgeweld er voor deze week op en kan hij smiddags toekijken hoe teammaat Perez op de natgespoten baan zijn rondes gaat draaien.

Naar behoren

De vrijdagochtend werd gekenmerkt door vijf rode vlaggen. Tussen de codes rood maakte Verstappen zeer veel meters en daar was hij zelf wel tevreden mee. Op zijn eigen website spreekt hij zich uit: "Er waren redelijk wat rode vlaggen en daardoor konden we niet ons gehele programma afwerken. Alles werkte naar behoren en de auto voelde goed aan. We hebben voortgeborduurd op de eerste testdag. Het was belangrijk om alles te checken."

Bahrein

De Nederlander kende nauwelijks problemen tijdens de testdagen op het circuit in Catalonië, in tegenstelling tot teammaat Perez. De regerend wereldkampioen is dan ook een tevreden man: "Het is zeer positief dat de auto zo goed werkt en ik ben daarnaast ook blij met de balans. In Bahrein zal alles echter weer anders zijn. Wij hebben ons nu gericht op het rijden van veel rondjes en elk aspect van de auto onder de loep te nemen."