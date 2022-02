Hamilton tijdens radiostilte niet betrokken bij Mercedes

Lewis Hamilton is weer helemaal terug in de Formule 1. Na een lange radiostilte is de zevenvoudig wereldkampioen weer volop bezig met zijn team. In Barcelona zit hij weer als vanouds achter het stuur van zijn Mercedes en speelde hij tijdens de eerste testdag voor spion in de pits. Het is opvallend aangezien Hamilton een maand geleden nog muisstil was.

Sinds het mislopen van de wereldtitel vorig seizoen was de Brit stil. De teleurstelling was groot en door zijn zwijgen begon men zelfs te twijfelen aan zijn verdere loopbaan. Maar enkele weken terug verscheen Hamilton weer op social media en vorige week barstte hij weer van de ambitie tijdens de onthulling van zijn nieuwe wagen.

Telefoon

De wagen was ook voor hem zeer nieuw. Tijdens zijn periode van stilte heeft hij zich amper bemoeid met de voortgang op de fabriek in Brackley. Tijdens een persmoment geeft de Brit opvallend genoeg toe dat hij de sport even links liet liggen. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik heb de ontwerpfase van de auto vorig jaar wel op de voet gevolgd. Toen ik wegging heb ik mij volledig afgesloten van de Formule 1. Tijdens de gehele break heb ik niet op mijn telefoon gekeken en allemaal tijd met mijn familie doorgebracht."

Leven in het moment

De Brit heeft tijdens zijn break alleen maar aandacht gegeven aan zijn geliefden. Het was echter niet zo dat zijn familie moest zwijgen over de Formule 1: "Het was niet verboden om erover te praten maar het was wel het laatste waar ik het met iemand over wilde hebben. Natuurlijk heb ik het er wel over gehad met mijn vader omdat we samen aan deze reis zijn begonnen. Tijdens de afgelopen weken de afgelopen winter ging het meer om het leven in het moment en om het maken van herinneringen."