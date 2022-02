De aero rakes van de teams op een rijtje

Tijdens de testweken draait het voor de teams vooral om het verzamelen van zoveel mogelijk data. De tijden zijn dan ook niet van belang voor de teams, het draait om het maken van meters. Iedereen wil zoveel mogelijk meters maken en tegelijkertijd zoveel mogelijk data verzamelen. Daarvoor hebben de renstallen zo de nodige tactieken.

Al sinds jaar en dag rijden de coureurs tijdens de testdagen rond met zogenaamde aerorakes op de wagens. De soort hekken zijn belangrijk bij het verzamelen van de data. Echter lijkt het erop dat de rakes met de dag groter worden. Het viel de Formule 1 ook op en heeft dan ook de aero rakes van de teams even op een rijtje gezet.

Aero rakes, aero rakes everywhere 🤗



Take a closer look at these intricately designed rakes on our 2022 cars, that are providing important airflow data to the teams 🔎#F1 pic.twitter.com/gImPtHfdWI