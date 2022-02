Kravitz verwacht duidelijkheid: "We zullen een idee krijgen van wie snel is"

Vandaag zijn de heren coureurs begonnen aan de eerste testweek op het circuit van Barcelona. Het zal eventjes wennen worden voor iedereen. De wagens zijn immers voor iedereen compleet nieuw, de nieuwe reglementen hebben ervoor gezorgd dat ze er compleet anders uit zien. Het is dan ook afwachten wie er met verrassingen komt bij de eerste testdag.

De teams zullen waarschijnlijk de kaarten zoveel mogelijk tegen de borst proberen te houden. Op de eerste testdag direct alles op tafel gooien is immers niet iets waar men voor warmloopt. Daarnaast hebben de teams ook nog een tweede testweek voor de boeg, in Bahrein zal men over twee weken weer de baan opgaan. Het is dan ook de verwachting dat men daar met suprises gaan komen.

Ander pad

Sky Sports-reporter Ted Kravitz weet exact waar de renstallen zich deze week op zullen focussen. De Engelsman sprak voorafgaand de eerste test met zijn werkgever: "Deze test draait vooral over het leren kennen van deze compleet nieuwe auto's. Maar er zijn echter zoveel verschillende manieren waarop men de regels heeft geïnterpreteerd. Ferrari is met deze 'geschulpte' sidepod gekomen Red Bull en Mercedes hebben een compleet ander pad gekozen."

Snel

Kravitz denkt dan ook dat men na deze eerste testweek al een redelijk beeld gaat krijgen van wie de zaakjes helemaal op orde heeft. De Brit legt het duidelijk uit: "We zullen een idee krijgen van wie er snel zal zijn. Ook zullen we erachter komen wie dat niet is en wie er mogelijk een doodlopend pad is ingeslagen. Die komen er mogelijk dus helemaal niet uit."