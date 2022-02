Wie komt er in actie tijdens de eerste testdag?

Vandaag komt het lange wachten eindelijk weer ten einde. In Barcelona zullen de heren coureurs de baan opdraaien voor de eerste testweek van het seizoen. De testweek wordt echter achter gesloten deuren afgewerkt maar dat weerhoudt de teams er niet van om te delen hoe alles er voor staat in Spanje.

Vandaag komen veel coureurs al in actie in de wagens onder de nieuwe reglementen. Het is dan ook belangrijk dat de heren coureurs veel meters maken op het circuit in Barcelona. Veel teams zetten vandaag beide coureurs in, maar niet elk team doet dat. Hier leest u wie er vandaag in actie komen.

Regerend constructeurskampioen Mercedes zal vandaag beide coureurs inzetten. In de ochtend zal George Russell zijn eerste meters als full time coureur van het team maken. In de middag zal hij plaatsmaken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Bij Red Bull Racing zal regerend wereldkampioen Max Verstappen de hele dag plaatsnemen in het nieuwe strijdwapen van zijn team.

Ook het team van McLaren zet vandaag maar één coureur in. Lando Norris zal plaatsnemen in de nieuwe wagen van het oranjegekleurde team. Bij AlphaTauri rijdt Yuki Tsunoda de gehele eerste testdag. Ook bij het team van Alpine zien we vandaag maar één coureur. Fernando Alonso zal de blauw-roze Franse bolide besturen.

Bij Williams zullen beide mannen meters gaan maken. Nicholas Latifi zal de ochtend voor zijn rekening nemen en Alexander Albon maakt vanmiddag zijn debuut als Williams-coureur. Bij Aston Martin komt in de ochtend Sebastian Vettel in actie, hij zal het stuurtje doorgeven aan Lance Stroll voor de middag. Bij Haas begint Nikita Mazepin de eerste testdag, in de middag zit teammaat Mick Schumacher achter het stuur.

Bij Alfa Romeo pakken ze het allemaal net iets anders aan. Testcoureur Robert Kubica zal namelijk als eerste in actie komen. Valtteri Bottas kruipt in de middag achter het stuur. Dat betekent dat debutant Guanyu Zhou tot de dag van morgen moet wachten voor zijn officieuze Formule 1-debuut. Het team van Ferrari hield lang geheim wie er in actie zou komen. Nu is duidelijk geworden dat Charles Leclerc de dag begint en dat Carlos Sainz vanmiddag in actie komt.

Overzicht:

Mercedes: George Russell (ochtend), Lewis Hamilton (middag)

Red Bull: Max Verstappen

Ferrari: Charles Leclerc (ochtend), Carlos Sainz (middag)

McLaren: Lando Norris

AlphaTauri: Yuki Tsunoda

Alpine: Fernando Alonso

Williams: Nicholas Latifi (ochtend), Alexander Albon (middag)

Aston Martin: Sebastian Vettel (ochtend), Lance Stroll (middag)

Haas: Nikita Mazepin (ochtend), Mick Schumacher middag)

Alfa Romeo: Robert Kubica (ochtend), Valtteri Bottas (middag)