Aston Martin komt met NFT-actie

Het is overduidelijk dat ambities bij het team van Aston Martin reusachtig hoog zijn. De Britse renstal in Canadese handen heeft enkele grote sponsordeals afgesloten en men is ook begonnen aan de bouw van een nieuw hypermodern onderkomen. De ploeg gaat daarnaast ook mijn met zijn tijd en lanceert een bijzondere reeks.

Vandaag maakte de ploeg namelijk bekend dat ze in samenwerking met partner Crypto.com NFT's gaan droppen. Deze NFT's zullen bestaan uit renders van componenten van de nieuwe wagen waarmee Lance Stroll en Sebastian Vettel aankomend seizoen gaan racen in de koningsklasse van de autosport. Het is een opmerkelijke move van de groene renstal.

Men geeft de fans op deze wijze de kans om een klein gedeelte van de wagen op digitale wijze te bezitten. Een NFT is namelijk een soort eigendom van een digitaal item. De afkorting staat dan ook voor non-fungible token. Een koper van een NFT is dan de eigenaar van bijvoorbeeld digitale kunst of een specifiek filmpje. Nu kan men dus ook de eigenaar worden voor een digitale render van een gedeelte van de Aston Martin.