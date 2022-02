Stroll: "Formule 1 is alleen voor rijke mensen"

Lawrence Stroll kocht in 2018 zijn F1-team en geeft toe dat alleen rijke mensen of zeer grote bedrijven het zich kunnen veroorloven om in de F1 actief te zijn. Volgens de Canadees is de Formule 1 dan ook een wereld die zich alleen leent voor de 'happy few'.

Stroll kocht het voormalige Force India-team halverwege het seizoen 2018, en gaf zes maanden later prompt zijn zoon Lance, een contract als een van de twee vaste coureurs van het team. De Canadees is niet de enige coureur op de grid die wordt gezien als een coureur die een flinke zak met geld meebrengt. Nikita Mazepin's vader Dmitry is de titelsponsor van het Haas-team, terwijl Guanyu Zhou dit jaar toetreedt tot de grid met zijn fikse Chinese sponsoren die zijn stoeltje bij Alfa Romeo betalen.

Miljardairsclub

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton noemt de Formule 1 een "miljardairsclubje". Hamilton laakte de financiële middelen die nodig zijn om door te breken in de sport en zei vorig seizoen: "Als ik terugga naar waar ik ben begonnen, opgroeiend in een normaal arbeidersgezin, dan zou ik hier nooit kunnen staan. Echt niet."

"Al de jongens waar je tegen vecht hebben gewoon veel meer geld. Voor de toekomst moeten we eraan werken om dat te veranderen, om het toegankelijker te maken voor mensen uit rijke en meer normale milieus."

Stroll is het daarmee eens; autosport is geen goedkope sport, zeker niet als je bedenkt wat er allemaal nodig is voor een succesvol F1-team. En zoals de resultaten maar al te vaak hebben laten zien, hebben de teams die het meeste uitgeven vaak het grootste succes.

"Racen is zeker duur, vanaf het karten tot aan de F1, daar is geen twijfel over mogelijk," vertelde de Aston Martin teameigenaar aan de Daily Mail. "Het is een stuk minder duur om golf te spelen of te tennissen, maar F1 is een dure sport, er zijn machines. Er zijn een heleboel mensen die de machines bedienen."

"Je moet een zeer rijk individu of een zeer groot bedrijf zijn om het je te kunnen veroorloven om in de Formule 1 te spelen. Ik weet niet waar Lewis op doelde, maar dit is een sport die zeer kapitaalintensief is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de bouw van een nieuw gebouw of een nieuwe windtunnel, dan kost dat meer dan 150 miljoen pond. Maar de Formule 1 is zeker een dure sport om in te rijden, daar is geen twijfel over mogelijk."

Aston Martin bouwt nieuwe fabriek

Als team zit Aston Martin momenteel in de investeringsfase. Het team bouwt nieuwe faciliteiten, waaronder een nieuwe F1-fabriek en een windtunnelcampus op hun basis in Silverstone. Stroll denkt dat het vier, vijf of zes jaar zal duren voordat Aston Martin het punt bereikt waarop ze op het scherpst van de snede meedoen om de grote prijzen.

"We zitten momenteel op een goede plek. We delen de windtunnel van Mercedes, maar die is niet zo goed als een eigen windtunnel. Qua faciliteiten zijn we onze huidige locatie ontgroeid. We zijn veel tijdelijke faciliteiten aan het bouwen om al deze nieuwe werknemers te kunnen huisvesten."

"Wat de plannen voor de toekomst betreft, zoals bij vrijwel elk ander bedrijf dat ik bezit, is winnen. In dit geval betekent winnen en Formule 1 natuurlijk wereldkampioenschappen. Uiteindelijk is dat waar we naar streven. Dat is waar ik naar streef. We weten allemaal heel goed dat succes in de Formule 1 of in welk ander bedrijf dan ook niet van de ene op de andere dag komt. Het kost jaren om de juiste mensen, de juiste instrumenten, de juiste processen op hun plaats te zetten, maar we bouwen en investeren in ons team met de ambitie om jaar na jaar hogerop te komen. En onze ultieme ambitie is om wereldkampioenschappen te winnen."