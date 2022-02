Vettel heeft nog geen naam bedacht voor nieuwe auto

Sebastian Vettel heeft laten doorschemeren dat hij misschien afstand neemt van het Bond-girl-thema bij het geven van een naam aan zijn Aston Martin AMR22. Het presentatieseizoen van 2022 kwam in een stroomversnelling toen Aston Martin hun uitdager voor 2022 onthulde die, in tegenstelling tot de lanceringen van Haas en Red Bull, in zijn huidige specificatie alle innovaties liet zien.

De presentatie van Haas was een onthulling van de kleurstelling en het ontwerp van een auto uit het model 2022, terwijl ook Red Bull tijdens hun evenement heel weinig had om te laten zien buiten hun bijgewerkte kleurstelling op de RB18.

Het is begrijpelijk dat een team wil voorkomen dat er geheimen ontdekt worden terwijl de Formule 1 een nieuw tijdperk ingaat, maar Aston Martin ging tegen die trend in en liet ons voor het eerst zien hoe een 2022-auto eruitziet.

Namen bedenken

Vettel was aanwezig bij de lancering van de AMR22 samen met zijn teamgenoot Lance Stroll, dus natuurlijk werd hij ondervraagd over de naam die hij ervoor had gepland. Gedurende zijn Formule 1-carrière heeft Vettel zijn eigen naam bedacht voor zijn F1-auto's. Zijn Aston Martin uit 2021 noemde hij 'Honey Ryder', een eerbetoon aan Aston Martin's samenwerking met James Bond. Honey Ryder was de naam van de Bond-girl in de film Dr. No.

Maar de viervoudig voormalig wereldkampioen is dit keer niet zeker dat hij bij de Bond-referenties blijft. In een vragenvuur over namen van ideeën voor zijn AMR22, vertelde Vettel: "Ik had nog niet aan een naam gedacht voordat ik vandaag wakker werd, maar ik heb al zoveel vragen gekregen dat ik er eens over ga nadenken. Ik heb nog niets besloten, en meestal doe ik het niet alleen. Ik doe het samen met de monteurs."

"Vorig jaar kwamen we met Honey Ryder omdat het de eerste Aston Martin F1-auto was, de eerste voor mij, de eerste Bond-girl. Ik weet niet wat het nu zal worden, het hoeft niet per se een Bond-girl te zijn, maar ik weet zeker dat we iets verzinnen."