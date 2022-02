'Teams houden F1-fans voor de gek en gebruiken FIA-showcar bij presentaties'

Deze weken draait het in de Formule 1 om de onthullingen van de nieuwe auto's van de teams. Iedereen kijkt er reikhalzend naar uit aangezien er aankomend seizoen gloednieuwe reglementen gaan gelden. Dit zorgt ervoor dat de wagens er compleet anders uit zullen zien dan in de voorgaande seizoenen.

Maar de nieuwe wagens die worden onthuld aan de buitenwereld zullen niet voor veel verrassingen gaan zorgen. Men wil immers nog niet teveel prijsgeven, de concurrentie kijkt ook met bovengemiddelde interesse mee. Red Bull Racing gaf gisteren al aan dat er nog veel updates voor de deur liggen en dat de definitieve wagen pas in Bahrein op het asfalt verschijnt.

FIA chassis kopen

Het lijkt er zelfs op dat veel van de wagens die worden onthuld gewoon showcars van de FIA zijn. Volgens een goed ingevoerde bron in de F1-paddock kregen de teams de kans om het chassis te kopen van de FIA om deze vervolgens te kunnen gebruiken voor promotie voor 2022. Het gaat hier om het showcar-chassis waarmee de FIA het afgelopen jaar op de circuits aanwezig was als demo hoe de wagen van 2022 eruit zou zien.

De teams zouden hier nogal enthousiast gebruik van maken, meerdere renstallen zijn ingegaan op het aanbod en de chassis rollen dan ook over de toonbank. Zowel Mercedes als Ferrari hebben 8 van deze showcars gekocht, Alpine en Aston Martin ieder 3. Red Bull Racing heeft ook meerdere chassis gekocht maar het exacte aantal hiervan is onbekend.

Renders

Toch zijn er enkele teams die gewoon hun eigen wagen aan de buitenwereld laten zien. Haas liet vorige week bijvoorbeeld enkele renders zien van hun aankomende wagen. Het is ook niet vreemd dat de teams de kaarten tegen de borst houden, de nieuwe regels kunnen immers zomaar voor nieuwe noviteiten zorgen. Hierdoor willen de teams hun snufjes het liefst zo lang mogelijk geheim houden. De kans is dan ook groot dat men pas in Bahrein echt een glimp kan opvangen van de nieuwe wagens waarmee met aankomend seizoen de degens gaat kruisen.