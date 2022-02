Laatste twee testdagen Bahrein voor volle tribunes

Voorafgaand het aankomende Formule 1-seizoen krijgen de teams twee keer de gelegenheid om hun nieuwe bolides te testen. Dit jaar zijn er namelijk twee testweken in Barcelona en Bahrein. Opvallend genoeg verschillen de twee tests nogal van elkaar, niet zo zeer voor de teams maar vooral voor de fans.

De eerste testweek in Barcelona vindt namelijk achter gesloten deuren plaats. Op 23, 24 en 25 februari zullen de coureurs in Spanje voor het eerst kennis maken met de nieuwe wagens. De fans zullen hier echter zeer weinig van meekrijgen, de poorten van het circuit blijven gesloten. Men zal dus nog even moeten wachten op de eerste bewegende beelden.

Tijdens de testweek in Bahrein worden de fans echter op hun wenken bediend. Op 10,11 en 12 maart testen de teams hier voor de tweede keer hun nieuwe wagens. Deze dagen zijn live te zien voor alles en iedereen en daarnaast mag men zelfs plaatsnemen op de tribunes. Echter zijn niet alle drie testdagen te bezoeken voor de fans, alleen de laatste twee testdagen zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden. De kaartjes zijn dan ook in de verkoop gegaan.