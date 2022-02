Kijk live naar de presentatie van de Red Bull RB18 van Verstappen

Vandaag is de grote dag dat Red Bull Racing en Max Verstappen de RB18 presenteren. De kersverse wereldkampioen zal het doek van zijn nieuwe wagen afhalen, waarmee hij dit jaar zijn titel wil verdedigen en hoopt te prolongeren.

Hoe laat presenteert Red Bull de RB18?

De livestream zal om 16:45 starten met de presentatie die om 17:00 uur Nederlandse tijd zal beginnen. Je kunt deze onder andere hieronder bekijken via de video.

Hoewel de nieuwe kleurstelling en het ontwerp te zien zijn, zal Red Bull zeker niet alles prijs geven. Zoals wel vaker is gebeurd in de voorgaande jaren presenteren F1-teams vaak een computer gesimuleerde foto, genaamd 'render'. Bovendien zijn de topteams uitstekend in staat om alle geheimen voor zichzelf te houden en zal er ook niet meteen getest worden met de specificatie waarmee men in Bahrein aan de start zal staan.

Live presentatie Red Bull RB18: