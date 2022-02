Populaire Duitse zender bemachtigt uitzendrechten voor vier races

Tot 2020 konden Nederlandse Formule 1-fans ook terecht bij de Duitse televisie. Veel Nederlanders keken namelijk naar de koningsklasse van de autosport bij het Duitse RTL. Echter verloor de zender de uitzendrechten aan de Duitse tak van Sky Sports en daardoor verloren de Nederlandse kijkers een kijkmogelijkheid.

Afgelopen jaar waren er toch enkele races te zien bij de Duitse zender. De Nederlandse fans kunnen aankomend seizoen ook weer enkele keren terecht bij de Duitse zender. RTL heeft namelijk een sublicentie voor het aankomende jaar bemachtigd. Men zal in 2022 vier races gaan uitzenden en dat betekent dat de Nederlandse fans enkele keren terecht kunnen bij het buurland.

NOS

De zender heeft bekend gemaakt dat ze de Grand Prix van Emilia-Romagna, Grand Prix van Engeland en de Grand Prix van Brazilië gaan uitzenden. Daarnaast gaan ze ook de Nederlandse Grand Prix uitzenden. Dat betekent dat men drie mogelijkheden heeft om de vaderlandse Grand Prix te bekijken. In Nederland heeft de NOS namelijk een sublicentie bemachtigd voor de Nederlandse Grand Prix.

Ebel

Men kan bij de vier races rekenen op vertrouwd commentaar. Het duo Heiko Wasser en Christian Danner zullen namelijk weer in de commentaarcabine plaatsnemen. Kai Ebel zal op locatie aanwezig zijn om daar de rol van pitreporter te gaan vervullen. In Nederland is de Formule 1 aankomend seizoen te zien bij nieuwkomer Viaplay.