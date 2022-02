Jos Verstappen ergert zich aan Belgische media

Jos Verstappen vindt het jammer dat de Belgische media zijn zoon Max Verstappen ineens als hun eigendom beschouwen nu hij wereldkampioen F1 is geworden. Max racet in de Formule 1 onder Nederlandse vlag, in navolging van zijn vader Jos, hoewel hij eigenlijk in Hasselt, België is geboren, terwijl zijn moeder ook uit België komt.

Desalniettemin wordt Verstappen altijd erkend als Nederlander in de Formule 1, met de oranje fans die hem over de hele wereld volgen. In 2021 bereikte hij de top van de Formule 1 door zijn eerste kampioenschap te behalen tijdens de laatste ronde in Abu Dhabi.

Dat heeft begrijpelijkerwijs tot gevolg gehad dat de aandacht voor Verstappen naar een recordhoogte is gestegen, ook in België, waarbij nu blijkt de ergernis van Jos Verstappen is gekomen. Hij had het gevoel dat de media in België vroeger niet veel belangstelling voor Max hadden... tot hij kampioen werd.

Zwakte

In gesprek met de Telegraaf stelt Jos: "Iedereen wil op dit moment een stukje Max. Aan de ene kant is dat een mooi compliment voor hem. Hij doet het ongelooflijk goed. In de auto, maar ook buiten. Hij komt goed over, heeft een fris hoofd en blijft zichzelf."

"Dus ik begrijp dat veel mensen trots zijn. Natuurlijk ben ik dat ook, maar op sommige punten heb ik er wel moeite mee. In de ogen van sommige Belgische media is Max bijvoorbeeld ineens een Belg. Ik vind dat nogal zwak. We racen al jaren, maar tot een paar maanden geleden werd er in België weinig of niet over hem geschreven en nu beweren ze ineens dat hij van hen is. Ik zie het zelf absoluut niet zo."

Dubbele nationaliteit Max Verstappen

Jos legt uit dat ook zijn zoon zichzelf nog steeds Nederlander voelt, ook al heeft hij dankzij zijn ouders wel de dubbele nationaliteit. "De situatie is dat Max beide nationaliteiten heeft, omdat Sophie en ik getrouwd waren toen hij werd geboren."

"Aangezien hij onder een Nederlandse licentie racet, is hij iets meer Nederlands dan Belg. Zo voelt hij het zelf. Als Nederland tegen België moet spelen, is hij voor Oranje."