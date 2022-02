Rally-kampioen Loeb wint Race of Champions voor Vettel

Negenvoudig wereldkampioen rally Sebastian Loeb heeft voor de vierde keer de Race of Champions gewonnen. In de finale versloeg de Fransman F1-coureur Sebastian Vettel. De Race of Champions werd verreden in Zweden op een parcours met sneeuw en ijs. De deelnemers moesten in verschillende soorten bolides tegen elkaar strijden.

Hieronder de beelden van de finale.

It's @SebastienLoeb who becomes the 2022 ROC Champion of Champions!



Loeb equals Didier Auriol with a record four wins after holding off a hard-charging Sebastian Vettel at #ROCSweden. 🔥🔥🔥



Hats off to both legends! 👏 pic.twitter.com/hXvQ5zrx3F