In de autosportwereld kan niemand om Nederland heen. Ons land staat er dankzij de wereldtitels van Max Verstappen en Nyck de Vries in de eenzitters bijzonder goed op, terwijl Larry ten Voorde alles wint met een dak boven zijn hoofd. De jaren ’90 hebben een aantal steengoede coureurs voortgebracht en op korte termijn ziet de Nederlandse autosporttoekomst er bijzonder rooskleurig uit, maar hoe zit het met de volgende generatie? GPToday.net stelt je deze week vijf talenten uit de Generatie Z voor.

Na de millennials volgen de zoomers, oftewel de Generatie Z: mensen met een geboortedatum tussen de millenniumwisseling en 2010. Omdat we met zijn allen nu reeds een maand in het jaar 2022 leven, hebben wij ervoor gekozen de grens te stellen op het geboortejaar 2002. Elk van de talenten die deze week de revue passeren, is nog geen twintig jaar oud. In het vijfde deel aandacht voor Laurens van Hoepen.

Laurens, stel jezelf eens voor!

“Ik ben Laurens van Hoepen, zestien jaar oud en ik woon in Wassenaar. Komend jaar ga ik in het Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) rijden bij ART Grand Prix en dat is mijn debuut in de autosport, want hiervoor heb ik gekart. Sinds ik acht jaar oud ben, rijd ik wedstrijden en dat heb ik op allerlei verschillende niveaus gedaan – nationaal, continentaal en internationaal. Afgelopen jaar kon ik Formule 4 rijden, maar heb ik besloten nog een jaar schakelkarts te doen. Ik werd derde op het EK, dus dat was geen verkeerde keuze! Dit jaar is het tijd om de stap naar de racewagens te maken.”

Waar komt je liefde voor het racen vandaan?

“Mijn vader, Peter, heeft vroeger zelf ook geracet. Hij nam onder meer deel aan de 24 uur van Spa-Francorchamps. Aan zijn activiteiten op het circuit heeft hij veel vrienden overgehouden. Toine Hezemans is daar één van. Toen ik drie jaar oud was, vroeg hij mijn vader of-ie mij eens mee wilde nemen naar de kartbaan. Daar ben ik verliefd geworden, daar is het allemaal begonnen! Wat betreft keuzes in het karten heb ik overigens advies gekregen van Nyck de Vries, die mij al een paar jaar helpt.”

Interessant. Hoe is dat tot stand gekomen?

“Ha, dat is eigenlijk een vrij bijzonder verhaal. We stonden in het begin van 2018 op een vliegveld te wachten op een vlucht naar Noord-Italië. Toevallig was Nyck daar ook, hij reed toen voor Prema in de Formule 2 en moest even op bezoek bij de fabriek. Ik had een jasje van Tony Kart aan en dat trok Nycks aandacht. Hij kwam op ons afgelopen en we raakten aan de praat. Aan het einde van het jaar stuurde hij me een appje, dat-ie graag met mijn vader wilde praten. Van het één kwam het ander. Nu staat hij mij bij. Nycks hulp is ontzettend waardevol.”

Je bent al aardig op weg om Nyck achterna te gaan, komend jaar debuteer je in de autosport. Je hebt inmiddels al getest in de FRECA-wagen van ART. Hoe beviel het?

“Het is natuurlijk heel iets anders. De remmen zijn ontzettend krachtig. Met het karten ben je een licht voertuig gewend en nu voel je direct dat je in een auto, een zwaar iets, zit. Het is echt onwijs leuk om te doen, ik kan niet wachten op de volgende keer dat ik achter het stuur mag stappen.”

Wat zijn je doelen voor 2022?

“Het zal een lastig seizoen worden, het is mijn eerste jaar in de autosport en sommige van mijn concurrenten gaan op voor hun derde of zelfs vierde jaar. Ik denk dat ik in het begin goed moet leren, maar dat kan ik. Daarom hoop ik tegen het einde van het seizoen constant in de top tien te rijden. Streven naar het rookiekampioenschap is natuurlijk wat realistischer dan de FRECA-titel.”

En als dat lukt?

“Dan zou ik willen kijken naar de Formule 3. Maar laten we eerst eens zien hoe dit jaar verloopt. Uiteindelijk wil ik Formule 1-coureur worden, daar heb ik mijn vizier op gericht en ik denk oprecht dat het haalbaar is. Natuurlijk wordt het lastig, maar het is wel mijn droom om Formule 1-coureur te zijn.”

Is er iets waar je ontzettend naar uitkijkt, komend jaar? Een bepaald circuit, bijvoorbeeld?

“De meerderheid van de FRECA-circuits is nieuw voor mij! Monaco kijk ik heel erg naar uit, dat valt samen met het Formule 1-weekend, dus dat is wel heel speciaal. Zandvoort is natuurlijk ook leuk. Op Spa-Francorchamps heb ik al wel eens gereden en dat is absoluut een prachtig circuit. Monza is ook onwijs leuk en op Barcelona was ik goed tijdens de testdagen.”

Wat houdt jou eigenlijk bezig naast het circuit?

“Ik ben zestien, dus ik ga nog naar school. Momenteel zit ik in het 5-VWO. Soms is het best lastig om het racen en het schoolwerk te combineren, ik mis best veel. Maar aan de andere kant lukt het me wel telkens om over te gaan en ook nu sta ik er prima voor. Ik ben wel blij als het erop zit, want ik vind het schoolwerk op zijn zachtst gezegd een beetje vervelend, haha.”

We gaan je komend seizoen volgen, Laurens. Veel succes!

“Dankjewel! Ik ga ervoor, dit jaar!”