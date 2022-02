Hint Russell op livery verandering voor Mercedes?

Mercedes zal aankomend seizoen zijn constructeurstitel gaan verdedigen in de Formule 1. De Duitse renstal won deze titel sinds 2014 elk seizoen en men wil de reeks maar wat graag voortzetten. Maar het is nog onduidelijk hoe de wagen voor het aankomende seizoen eruit gaat zien. Natuurlijk zal hij er anders uit zien door de nieuwe reglementen maar ook de livery is een groot mysterie.

De afgelopen twee seizoenen reed het team namelijk in het zwart. Dit was een statement dat voortkwam uit een wens van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit zet zich sinds de moord op George Floyd in voor meer gelijkheid. Hij steunt dan ook de 'Black Lives Matter' beweging. Vandaar was de auto dan ook zwart. Eerder gaf de Brit echter aan dat hij zijn statement wel had gemaakt en dat het van hem niet meer hoefde.

Quick catch-up with @GeorgeRussell63 after a busy day in Brackley 💪 pic.twitter.com/XTBwBtxyky — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 3, 2022

De Mercedessen zijn historisch gezien altijd zilver van kleur geweest. Het zilveren kleurtje is onlosmakelijk verbonden aan de geschiedenis van het merk en de kans is dan ook groot dat de orginele livery weer terugkeert. George Russell rijdt aankomend seizoen voor het eerst voor Mercedes en hij heeft de nieuwe livery al gezien. Hij geeft echter aan dat hij nog niets gaat verklappen. Hint hij hiermee op een comeback van het zilver?