Video: Aan boord bij Verstappens ijzige run

Max Verstappen kroop deze week weer achter het stuur van een Formule 1-bolide. Hij reed echter niet op het asfalt, de Nederlander kreeg de kans om een promo op te nemen op het ijs van het Oostenrijkse Zell am See. De regerend wereldkampioen greep de kans met beide handen aan.

Get your skates on, RB8 ⛸❄️ pic.twitter.com/fNJfaCtUWQ