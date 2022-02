Domenicali wil niet dat Hamilton vertrekt: "Dit is zijn plek"

Over enkele weken trekt het team van Mercedes het doek van hun nieuwe auto voor het aankomende seizoen. Dan zal men waarschijnlijk antwoord krijgen op de vraag of Lewis Hamilton wel door gaat met de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen droop af na zijn nederlaag in het kampioensduel af en sindsdien is het stil.

De Brit leek hevig teleurgesteld en zijn doodse stilte is voer voor zeer veel geruchten. Men twijfelt namelijk aan zijn toekomst maar waar dat vandaan komt is niet geheel duidelijk. Hamiltons team Mercedes lijkt er in ieder geval vanuit te gaan dat hij gewoon door gaat en ook bij de Formule 1 zelf vertrouwt men op de Brit.

Aandacht

Formule 1-CEO Stefano Domenicali ziet Hamilton als een waar uithangbord voor de sport. De Italiaan heeft het volste vertrouwen in de Brit en deelt zijn waardering in gesprek met AutoBild: "Ten eerste staat hij voor een buitengewoon doel: hij kan de eerste coureur worden met acht wereldtitels. Hij zal zijn aandacht daar dan ook op richten. Daarnaast strijdt hij ook openlijk tegen racisme."

Plek

De Italiaan wil er dan ook alles aan doen om Hamilton te behouden. Hij ziet de Brit als een belangrijk onderdeel van de sport. "Het is belangrijk dat hij zich comfortabel voelt in de Formule 1, dit is namelijk echt zijn plek. Wij willen hem hier echt in zien en wij niet alleen, de fans willen hem hier ook heel erg graag zien."